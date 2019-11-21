Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.
Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.
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