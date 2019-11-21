Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.11.2019
  • Gazete

Popçu bebeğini yanından ayırmıyor... "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum"

Her yaptığıyla olay olan , önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.

Aleyna'nın bebeği

Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPopçu Aleyna Tilki bebeğini yanından ayırmıyor... "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri