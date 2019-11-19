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  • 19.11.2019
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'dan sahil turu

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden , önceki akşam sıkışan Bebek trafiğinde görüntülendi. Adının ve soyadının baş harflerini son model Mercedes marka aracıyla sahil turu atan Ertan, trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.

Sahil turu

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden , önceki akşam sıkışan Bebek trafiğinde görüntülendi. Adının ve soyadının baş harflerini son model Mercedes marka aracıyla sahil turu atan Ertan, trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.

DOĞAN SAVAŞ

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