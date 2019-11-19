Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan, önceki akşam sıkışan Bebek trafiğinde görüntülendi. Adının ve soyadının baş harflerini son model Mercedes marka aracıyla sahil turu atan Ertan, trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.
DOĞAN SAVAŞ
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan, önceki akşam sıkışan Bebek trafiğinde görüntülendi. Adının ve soyadının baş harflerini son model Mercedes marka aracıyla sahil turu atan Ertan, trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.
DOĞAN SAVAŞ
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