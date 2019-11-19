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  • 19.11.2019
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ve oğlu Heidi’yi izledi

Tam 19 yıldır Türkiye'yi karış karış dolaşarak çocukları ücretsiz tiyatro ile buluşturan ETİ , bu yıl perdelerini 'Heidi' ile açıyor. Oyuncu ve oğlu 'in de izlediği oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Heidi’yi izledi

Tam 19 yıldır Türkiye'yi karış karış dolaşarak çocukları ücretsiz tiyatro ile buluşturan ETİ , bu yıl perdelerini 'Heidi' ile açıyor. Oyuncu ve oğlu 'in de izlediği oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

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