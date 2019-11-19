Tam 19 yıldır Türkiye'yi karış karış dolaşarak çocukları ücretsiz tiyatro ile buluşturan ETİ Çocuk Tiyatrosu, bu yıl perdelerini 'Heidi' ile açıyor. Oyuncu Pelin Karahan ve oğlu Ali Demir'in de izlediği oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.
Tam 19 yıldır Türkiye'yi karış karış dolaşarak çocukları ücretsiz tiyatro ile buluşturan ETİ Çocuk Tiyatrosu, bu yıl perdelerini 'Heidi' ile açıyor. Oyuncu Pelin Karahan ve oğlu Ali Demir'in de izlediği oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.
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