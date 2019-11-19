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Manchester City'nin yıldızı 'ya hayran kaldı

Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu , kız arkadaşı ile birlikte 'ye geldi. Doğa harikası 'yı ziyaret etti. İkili, ünlü peribacaları önünde ve balon turunda bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü stoperin kız arkadaşı Botello, "Yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" dedi.

Kapadokya'ya hayran kaldılar

Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, kız arkadaşı ile birlikte 'ye geldi. Doğa harikası 'yı ziyaret etti.

İkili, ünlü peribacaları önünde ve balon turunda bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü stoperin kız arkadaşı Botello, "Yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" dedi.

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