Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Türkiye'ye geldi. Doğa harikası Kapadokya'yı ziyaret etti.
İkili, ünlü peribacaları önünde ve balon turunda bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü stoperin kız arkadaşı Botello, "Yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" dedi.
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