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  • 19.11.2019
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’ın ’le aşkı kısa sürdü! Cinsel içerikli mesajlar...

’ın kendisinden 32 yaş küçük ’le aşkı kısa sürdü. 83 yaşındaki sanatçı, 1 yıllık ilişkiye dün nokta koydu... Yazar, Mağden hakkındaki bir kadına cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiası üzerine aşkı bitirdi.

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