Aşkı yıllar sonra bulan Gönül Yazar'ın mutluluğu kısa sürdü. 32 yaş küçük Rüzgar Mağden'le bir yıldır birlikte olan Yazar, yönetmen hakkındaki bir kadına cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiası üzerine aşkı bitirdi. 83 yaşındaki sanatçı, "Sinek küçük ama mide bulandırır. Güzel hislerim uçtu gitti" diye konuştu.