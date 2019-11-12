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  • 12.11.2019
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'ın sevgilisi hakkında bomba iddia! Cinse içerikli fotoğraflar...

’ın genç aşkı ’in bir kadına cinsel içerikli fotoğraflar yolladığı iddia edildi. Deliye dönen Mağden ise ‘Amacı, bizi ayırmak. Başıma bir şey gelirse bu saplantılı kadındır’ çıkışı yaptı!

Rüzgar sert esti

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük aşkı Rüzgar Mağden'la ilgili iddia, ortalığı karıştırdı. 2. Sayfa'ya bağlanan bir kadın, 51 yaşındaki yönetmenin bir arkadaşına cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderdiğini iddia etti.

Bu iddialar üzerine yayına bağlanan , "Gönül hayatımda yokken kendisiyle sosyal medyadan konuştum ama şimdiki amacı ilişkimi bitirmek" dedi. Mağden, da ise "saplantılı" dediği kadının fotoğraflarını yayınlayıp "Başıma bir şey gelirse tek sorumlusu yüzünü dahi görmediğim Gaye Akıncı'dır" diye yazdı.

ERKEKTİR YAPAR!



Mağden'le ilgili şok iddiayı ortaya atan kadın, "Kendisinin yolladığı cinsel içerikli paylaşımları Gönül Hanım'a da ilettik. Kendisi bize 'Erkektir yapar' diye karşılık verdi" diyerek şaşırttı.


Gaye Akıncı, Mağden'in çıkışı üzerine Instagram hesabını kapadı.

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