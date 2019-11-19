Film gibi gece

Türk sanat müziğinin Mavi Boncuk'u Emel Sayın ve Ferhat Göçer, çıktıkları Günay sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal yolculuğa çıkaran ikili, düetleriyle seyircileri büyüledi.
Türk sanat müziğinin Mavi Boncuk'u Emel Sayın ve Ferhat Göçer, çıktıkları Günay sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal yolculuğa çıkaran ikili, düetleriyle seyircileri büyüledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.