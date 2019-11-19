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  • 19.11.2019
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Film gibi gece

Türk sanat müziğinin 'u ve , çıktıkları Günay sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal yolculuğa çıkaran ikili, düetleriyle seyircileri büyüledi.

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