Türk tiyatrosundan bir yıldız daha kaydı. Bir süre önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 91 yaşındaki usta oyuncu Yıldız Kenter, önceki akşam saat 19.00 sıralarında hayata gözlerini kapadı. Sanat dünyası ve sevenleri, usta oyuncunun aramızdan ayrılışına ağladı. Yıldız Kenter için bugün 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenleneceği, sanatçının Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verileceği açıklandı.

FİLM GİBİ HAYAT

Usta oyuncu Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Konservatuarı'nı sınıf atlayarak 1948 yılında bitirdi. Rockefeller Bursu ile American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk dersleri aldı. Profesyonel tiyatro yaşantısına, 1948 yılında Shakespeare'in 12. Gece oyunuyla başladı. Önce devlet tiyatrolarında sonra, 1961'de Müşfik Kenter ve ikinci eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu Kent Oyuncuları'nda sahneye çıktı. 1986 yılında Güngör Dilmen'in yazdığı Ben Anadolu adlı oyunu Londra ve New York'ta İngilizce sahneledi ve oynadı.

İYİ NİYET ELÇİSİ SEÇİLDİ

1995'de tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Onur" ödülüne layık görüldü. 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. 1951'de Nesrin Sipahi'nin kardeşi Nihat Akçan'la evlendi. Yıldız Kenter'in ilk evliliğinden Leyla adında bir kızı vardır. 1965 yılında evlendiği tiyatrocu Şükran Güngör ikinci eşidir. Kariyerine onlarca filme ve tiyatro oyuncu sığdıran usta oyuncu Yıldız Kenter, aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir.



KARDEŞİYLE BULUŞTU

Yıldız Kenter'in kardeşi Müşfik Kenter, 2012'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Demet Evgar, Bülent Şakrak, Olgun Şimşek ve Erkan Can, kısa süre önce Yıldız Kenter'i ziyaret etmişti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayata gözlerini kapayan ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızı Leyla'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

HER ZAMAN KALBİMİZDESİN

SANAT dünyası, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Kenter'i şu satırlarla sonsuzluğa uğurladı:



ÇAĞAN IRMAK: Hayatımıza kattığın her şey için sonsuz teşekkürler hocam. Nur içinde uyu

FAZIL SAY: Türkiye'de sanatın annesini kaybettik.



OKTAY KAYNARCA: Hocaların hocasını kaybettik. Canım hocam nur içinde uyu.

AYŞEGÜL ALDINÇ: Duyunca içimden bir şey koptu. Çok üzgünüm...

PINAR ALTUĞ ATACAN: Sizi hep o gülen yüzünüz ve muhteşem enerjinizle hatırlayacağız.



IŞIN KARACA: Allah rahmet eylesin büyük usta. Mekanın cennet olsun...

MURAT DALKILIÇ: Türk tiyatrosunun first leydisi... Dokunduğu her sahneyi güzelleştiren kadın...

ARKADAŞI DA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Çiğli'deki yaşlı ve bakımevinde kalan 92 yaşındaki usta tiyatrocu Jale Birsel yaşamını yitirdi. Yıldız Kenter'le konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.