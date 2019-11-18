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yarışmasında geceye damga vuran "" sorusu

atv'nin sevilen yapımı , önceki akşam seyirciyi ekrana kilitledi. 'nun sunduğu yarışmadaki sorular, herkesin ilgisini çekti.

Kim Milyoner Olmak İstemez!

atv'nin sevilen yapımı , önceki akşam seyirciyi ekrana kilitledi. 'nun sunduğu yarışmadaki sorular, herkesin ilgisini çekti.

Bir yarışmacı, cırt cırtlı ayakkabı sorusunu bilemedi ve ilk soruda elendi.

Yarışmacı Seçil Sezgin, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusuna Alemdar yanıtını verdi.

Doğru cevap olan Bayraktar'ı bilemeyince elendi.

Ezel karakterini, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu canlandırmıştı.

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