atv'nin sevilen yapımı Kim Milyoner Olmak İster, önceki akşam seyirciyi ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmadaki sorular, herkesin ilgisini çekti.

Bir yarışmacı, cırt cırtlı ayakkabı sorusunu bilemedi ve ilk soruda elendi.

Yarışmacı Seçil Sezgin, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusuna Alemdar yanıtını verdi.

Doğru cevap olan Bayraktar'ı bilemeyince elendi.

Ezel karakterini, yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu canlandırmıştı.