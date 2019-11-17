Amerikan vatandaşı olmak için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, boşanma iddialarını videoyla yalanladı. Önceki gün arabada video paylaşan Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" dedi.
Patrick ise "Elbette" cevabını verdi. Oyuncu böylece ayrılık iddialarını bitirdi.
Patrick ise "Elbette" cevabını verdi. Oyuncu böylece ayrılık iddialarını bitirdi.
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