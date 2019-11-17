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  • 17.11.2019
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, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick ile boşanacağı iddialarını yalanladı

vatandaşı olmak için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen , boşanma iddialarını videoyla yalanladı. Önceki gün arabada video paylaşan Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" dedi. Patrick ise "" cevabını verdi. böylece ayrılık iddialarını bitirdi.

Meltem rüzgarı
Amerikan vatandaşı olmak için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen , boşanma iddialarını videoyla yalanladı. Önceki gün arabada video paylaşan Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" dedi.



Patrick ise "" cevabını verdi. böylece ayrılık iddialarını bitirdi.

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