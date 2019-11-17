Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.11.2019
  • Gazete

Hızlı alışveriş

Ağustos ayı sonunda kızı Leyla'yı kucağına alan , önceki gün 'ta görüntülendi. Kızı ve bakıcısı ile 'yi turlayan Bakan, kısa süre içerisinde alışverişi tamamlayarak evlerine gitti.

Hızlı alışveriş
Ağustos ayı sonunda kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, önceki gün 'ta görüntülendi. Kızı ve bakıcısı ile 'yi turlayan Bakan, kısa süre içerisinde alışverişi tamamlayarak evlerine gitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHızlı alışveriş
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri