Hızlı alışveriş

Ağustos ayı sonunda kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Kızı ve bakıcısı ile AVM'yi turlayan Bakan, kısa süre içerisinde alışverişi tamamlayarak evlerine gitti.
Ağustosayı sonundakızı Leyla'yıkucağına alanSeda Bakan,önceki günİstinyePark'tagörüntülendi.Kızı ve bakıcısıile AVM'yiturlayanBakan, kısasüre içerisindealışverişitamamlayarakevlerine gitti.
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