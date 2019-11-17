Şarkıcı Bengü, son dönemde artan kakül modasına uydu. Dün saçlarını kakül kestiren güzel sanatçı yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Takipçilerinden tam not aldı. Şarkıcı Bengü, son dönemde artan kakül modasına uydu. Dün saçlarını kakül kestiren güzel sanatçı yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Takipçilerinden tam not aldı.
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