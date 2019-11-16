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  • 16.11.2019
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'dan gece yarısı cilt bakımı

, güzelliğinden günün hiçbir saatinde ödün vermiyor. Eski manken, önceki gece işadamı eşi 'la bir güzellik merkezini açtırıp bakım yaptırdı.

Gece yarısı bakımı

Ebru Şallı, güzelliğinden günün hiçbir saatinde ödün vermiyor. Eski manken, önceki gece işadamı eşi Uğur Akkuş'la bir güzellik merkezini açtırıp bakım yaptırdı. İkili, parıldayan ciltleriyle de selfie yaptı.

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