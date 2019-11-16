Ebru Şallı, güzelliğinden günün hiçbir saatinde ödün vermiyor. Eski manken, önceki gece işadamı eşi Uğur Akkuş'la bir güzellik merkezini açtırıp bakım yaptırdı. İkili, parıldayan ciltleriyle de selfie yaptı.
Ebru Şallı, güzelliğinden günün hiçbir saatinde ödün vermiyor. Eski manken, önceki gece işadamı eşi Uğur Akkuş'la bir güzellik merkezini açtırıp bakım yaptırdı. İkili, parıldayan ciltleriyle de selfie yaptı.
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