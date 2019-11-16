Mevlana'nın hayatını anlatan 'Mest-i Aşk' filminde oynayacak olan Bensu Soral, kendini kampa aldı. Türk-İran yapımı filme sıkı şekilde hazırlanan güzel oyuncu, rolü için at binme dersleri almaya başladığını sosyal medyada duyurdu.
Mevlana'nın hayatını anlatan 'Mest-i Aşk' filminde oynayacak olan Bensu Soral, kendini kampa aldı. Türk-İran yapımı filme sıkı şekilde hazırlanan güzel oyuncu, rolü için at binme dersleri almaya başladığını sosyal medyada duyurdu.
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