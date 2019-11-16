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  • 16.11.2019
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'’ filmi için binicilik derslerine başladı

Türk-iran yapımı ‘’ filminde oynayacak olan , rolü için binicilik dersleri alıyor. Soral, Bilbey adlı atla karesini "En çok vakit geçirdiğim arkadaşım" diye paylaştı.

Güzel eğitim

Mevlana'nın hayatını anlatan 'Mest-i Aşk' filminde oynayacak olan Bensu Soral, kendini kampa aldı. Türk-İran yapımı filme sıkı şekilde hazırlanan güzel oyuncu, rolü için at binme dersleri almaya başladığını sosyal medyada duyurdu.

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