Dünyaca ünlü müzik şirketi Universal ile yaptığı anlaşmayla olay olan Aleyna Tilki, şimdiden Hollywood havasına girdi. 19 yaşındaki popçu, annesi ve kız kardeşiyle Nişantaşı Beymen Kafe'deydi.



Tilki'nin yakın koruması, genç popçunun yanından bir an ayrılmıyor

Çıkışta yakın korumasının adım adım takip ettiği Tilki, bodyguard tutmasının nedenini şöyle anlattı: "Çok büyük bir fan kitlem olduğu için sokakta yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ben de kimseyi kıramıyorum. Bir kaza olmaması için böyle bir şeye karar verdik." Daha sonra ailesiyle Porsche marka lüks cipine binen genç popçuyu, yakın koruması da çakarlı eskort araçla takip etti.



Tilki, lüks cipiyle seyir halindeyken yakın koruması da onu BMW marka çakarlı araçla izledi.



BEBEĞİYLE ALIŞVERİŞTE

Tilki, önceki gün de İstinyePark'ta kucağındaki oyuncak bebeğiyle görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ