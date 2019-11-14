Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy, kilolu haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Hatta ünlü oyuncunun şiş göbeği alay konusu oldu. Kaslı vücuduna veda eden Ulusoy'un yeni görüntüsünün nedeni ise çok geçmeden ortaya çıktı.



Yeni filminde efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracak olan oyuncunun rolü için 100 kiloya ulaştığı öğrenildi.



Özel eğitmen eşliğinde kilo alan Ulusoy, rolüne hazırlık sürecinde protein ve bol karbonhidrat tüketiyor.

HER ŞEY ROLÜ İÇİN

Boyu Koca Yusuf gibi 1 metre 88 santimetre olan 29 yaşındaki oyuncunun rolü için alması gereken 10 kilo daha var. Kariyeri için karizmasının çizilmesine göz yuman ünlü oyuncu, bu hareketiyle de adeta Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Öyle ki Matt Damon, Russell Crowe ve Robert De Niro gibi isimler de yer aldıkları projelerde rollerinin hakkını vermek için kilo almaktan kaçınmamıştı.

KOCA YUSUF KİMDİR?

Koca Yusuf'un mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885'te Kırkpınar başpehlivanı olan Koca Yusuf; 1894'ten itibaren de Avrupa ve ABD'de ünlü güreşçilerle mindere çıkmıştır.

Koca Yusuf, iri cüssesi nedeniyle bu lakabı almıştır.