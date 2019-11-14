Son moda Serenay! 2 bin dolarlık terlikleri olay oldu...

Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Spor tarzıyla objektife yansıyan oyuncunun 2 bin dolarlık Louis Vuitton marka terlikleri dikkat çekti.



Sarıkaya'nın terliklerini daha önce Kim Kardashian da giymişti.

Aydın HAMZA