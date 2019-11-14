Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.11.2019
  • Gazete

Son moda Serenay! 2 bin dolarlık terlikleri olay oldu...

Stiline servet harcayan , önceki gün 'teydi. Spor tarzıyla objektife yansıyan oyuncunun 2 bin dolarlık Louis Vuitton marka terlikleri dikkat çekti.

Son moda Serenay

Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, önceki gün 'teydi. Spor tarzıyla objektife yansıyan oyuncunun 2 bin dolarlık Louis Vuitton marka terlikleri dikkat çekti.


Sarıkaya'nın terliklerini daha önce Kim Kardashian da giymişti.

Aydın HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSon moda Serenay! 2 bin dolarlık terlikleri olay oldu...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri