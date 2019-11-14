Son moda Serenay! 2 bin dolarlık terlikleri olay oldu...

Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Spor tarzıyla objektife yansıyan oyuncunun 2 bin dolarlık Louis Vuitton marka terlikleri dikkat çekti.
Sarıkaya'nın terliklerini daha önce Kim Kardashian da giymişti.
Aydın HAMZA
Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teydi. Spor tarzıyla objektife yansıyan oyuncunun 2 bin dolarlık Louis Vuitton marka terlikleri dikkat çekti.
Sarıkaya'nın terliklerini daha önce Kim Kardashian da giymişti.
Aydın HAMZA
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