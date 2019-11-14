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  • 14.11.2019
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’ çılgınlığı tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Reyyan’ın kolyesi yok satıyor...

Atv’nin izlenme rekorları kıran dizisi ‘’ çılgınlığı tüm dünyayı etkisi altına aldı. ’in canlandırdığı ‘Reyyan’ın kolyesi, 17 ülkedeki kadınlar tarafından kapışıldı.

Hercai bereketi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin başarısı sınır tanımıyor. Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı 'Reyyan' karakterinin Mavi Süryani kolyesi, kısa sürede tüm dünyadaki kadınların dikkatini çekti. Takanları nazardan koruduğuna inanılan kolye, kısa sürede 17 farklı ülkede satış rekorları kırdı.


Şili, , Ekvator, Arnavutluk, Romanya, Moldova, Bosna, , Karadağ, , Guatemala, Nikaragua, Honduras, , Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti ve Özbekistan'daki Heraci fanları, dünyanın en eski nazar boncuğu kabul edilen Mardin'e özgü ' kolyesini adeta kapıştı.

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