Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin başarısı sınır tanımıyor. Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı 'Reyyan' karakterinin Mavi Süryani kolyesi, kısa sürede tüm dünyadaki kadınların dikkatini çekti. Takanları nazardan koruduğuna inanılan kolye, kısa sürede 17 farklı ülkede satış rekorları kırdı.
Şili, İspanya, Ekvator, Arnavutluk, Romanya, Moldova, Bosna, Sırbistan, Karadağ, Kazakistan, Guatemala, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti ve Özbekistan'daki Heraci fanları, dünyanın en eski nazar boncuğu kabul edilen Mardin'e özgü 'Mavi Süryani kolyesini adeta kapıştı.
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