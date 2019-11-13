Seda Sayan, yeni şarkısı için önceki gün Sezen Aksu'nun kapısını çaldı. Sayan, istediği parçayı Minik Serçe'nin dizlerine yatarak dinledi. Sanatçı, bu anı Instagram'da paylaştı.
Seda Sayan, yeni şarkısı için önceki gün Sezen Aksu'nun kapısını çaldı. Sayan, istediği parçayı Minik Serçe'nin dizlerine yatarak dinledi. Sanatçı, bu anı Instagram'da paylaştı.
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