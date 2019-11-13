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yeni şarkısı için 'nun kapısını çaldı

, yeni şarkısı için önceki gün 'nun kapısını çaldı. Sayan, istediği parçayı 'nin dizlerine yatarak dinledi. Sanatçı, bu anı Instagram'da paylaştı.

Serçenin dizine yattı

, yeni şarkısı için önceki gün Sezen Aksu'nun kapısını çaldı. Sayan, istediği parçayı Minik Serçe'nin dizlerine yatarak dinledi. Sanatçı, bu anı Instagram'da paylaştı.

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