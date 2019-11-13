Popçu Merve Özbey, sonunda muradına eriyor. Ünlü şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak'la 19 Ocak 2020'de evleneceğini açıkladı. Özbey, düğüne 650 kişiyi davet edeceklerini de dile getirdi. Popçu Merve Özbey, sonunda muradına eriyor. Ünlü şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak'la 19 Ocak 2020'de evleneceğini açıkladı. Özbey, düğüne 650 kişiyi davet edeceklerini de dile getirdi.
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