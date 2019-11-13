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Popçu sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi belli oldu...

Popçu , sonunda muradına eriyor. Ünlü şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı 'la 19 Ocak 2020'de evleneceğini açıkladı. Özbey, düğüne 650 kişiyi davet edeceklerini de dile getirdi.

Düğün Ocak’ta
Popçu , sonunda muradına eriyor. Ünlü şarkıcı, bir yıldır aşk yaşadığı 'la 19 Ocak 2020'de evleneceğini açıkladı. Özbey, düğüne 650 kişiyi davet edeceklerini de dile getirdi.

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