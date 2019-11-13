Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bu yaza damga vuran Türk işadamı Emir Uyar, ayrılık sonrası gaza bastı. Geçen ay İstanbul'da kaçamak yapan Uyar, yurt dışında da boş durmadı. ABD basınının iddiasına göre Uyar'ın kaçamak yaptığı isim ise şu sıralar karışık aşk hayatıyla gündemde. Sosyetik işadamı, konuşulanlara göre geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski aşkı Sofija Milosevic'i Venedik'te sahibi olduğu San Clemente Adası'ndaki otelinde ağırladı.



Uyar, Adriana Lima tarafından 'reklam aşkı' iddiasıyla terk edilmişti.

OLAYLAR SARPA SARDI!

Güzel model, ülkesindeki gazetelerin iddiasına göre de Uyar'la görüşürken Sırp futbolcu Luka Jovic'le Belgrad'da kaçamak yaptı. Hatta Milosevic aşkı uğruna 7 aylık hamile sevgilisini aldatan Jovic, milli takıma sakatlandığı yalanını uydurdu. Hatta futbolcu, yakayı ele verince milli takım kadrosundan kovuldu. Sırp güzelin aynı anda hem Uyar'ı hem de Jovic'i idare etmesi ise "Sofija'dan Emir'e aşk çalımı" dedirtti.

FUTBOL SEVDASI



Sırp model, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olan Adem Ljaclij sayesinde Siyah- Beyazlı taraftar tarafından yenge ilan edilmişti.

Bu yılın başında Adem Ljajic'le ayrılan Sofija Milosevic'in Luka Jovic'le aşk yaşaması Sırbistan'ı karıştırdı. İddiaya göre de Jovic, Ljajic'le karşılaşmasın diye milli takıma alınmadı.