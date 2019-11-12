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ile 'Anormal' isimli oyunla geliyor

14 Kasım'da tiyatro sevenlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan ile usta oyuncu , önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendiler. İkili, "çok özel bir proje" dedi.

Çok özel bir proje

14 Kasım'da tiyatro sevenlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan ile usta oyuncu , önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendiler. İkili, "çok özel bir proje" dedi.

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