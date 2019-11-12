14 Kasım'da tiyatro sevenlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan İbrahim Kendirci ile usta oyuncu Ünal Silver, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendiler. İkili, "çok özel bir proje" dedi.
14 Kasım'da tiyatro sevenlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan İbrahim Kendirci ile usta oyuncu Ünal Silver, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendiler. İkili, "çok özel bir proje" dedi.
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