Şu sıralar yeni filmi için Kırklareli'nde olan Çağatay Ulusoy, yine gönlünün güzelliğini kanıtladı. Yakışıklı oyuncu, Lösemi Çocuklar Haftası'nda kanser hastası miniklere moral ziyaretinde bulundu. LÖSEV'deki her bir çocukla tek tek ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Ulusoy'un yardımseverliği bununla sınırlı kalmadı.

Ünlü oyuncu, derneğe 75 bin lira bağışlayıp miniklerin tedavisine katkı sağladı. Sosyal medyada yüzlerce yorum alan başarılı oyuncu, film çalışmalarına devam ettiğini söyledi.