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  • 12.11.2019
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'dan 'nda hastası miniklere moral ziyareti

Şu sıralar yeni filmi için 'nde olan , yine gönlünün güzelliğini kanıtladı. Yakışıklı oyuncu, 'nda hastası miniklere moral ziyaretinde bulundu.

Çağatay’dan tam destek

Şu sıralar yeni filmi için 'nde olan , yine gönlünün güzelliğini kanıtladı. Yakışıklı oyuncu, 'nda hastası miniklere moral ziyaretinde bulundu. LÖSEV'deki her bir çocukla tek tek ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Ulusoy'un yardımseverliği bununla sınırlı kalmadı.

Ünlü oyuncu, derneğe 75 bin lira bağışlayıp miniklerin tedavisine katkı sağladı. Sosyal medyada yüzlerce yorum alan başarılı oyuncu, film çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

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