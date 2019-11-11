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'dan 10 Kasım'a özel ceket

, önceki akşam 'da konser verdi. Yıldızhan, sahneye 'in ölümünün 81. yıl dönümü sebebiyle üzerinde Atatürk'ün resmi olan ceketle çıktı. Şarkıcı, ceketiyle büyük alkış aldı.

Özel kostüm

İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nossta Costa'da konser verdi. Yıldızhan, sahneye 'in ölümünün 81. yıl dönümü sebebiyle üzerinde Atatürk'ün resmi olan ceketle çıktı. Şarkıcı, ceketiyle büyük alkış aldı.

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