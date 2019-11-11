1.5 milyon lirayı reddetti (Kuytu Köşe)

Sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisi ile Ortadoğu'da ve İsrail'de büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. Deniz'in İsrailli hayranlarının yoğun isteği üzerine Tel Aviv'de verdiği konsere 11 bin kişi katılmıştı. Bu konserden yaklaşık 1 milyon lira kazanan sanatçıya buradan yine konser teklifi gelmiş. Deniz'in bir önceki konseri Filistin dernekleri tarafından iptal edilmesi istenmişti. Ancak şarkıcı, anlaşma çerçevesinde konserini vermişti. Şimdilerde tekrar konser teklifi alan Deniz, İsrailli organizatörlerin 1 buçuk milyon liralık teklifini geri çevirmiş. Belirli aralıklarla Kıbrıs'ta konser veren sanatçı, İsrailli hayranlarını da kırmamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konserlerine davet etmiş.

İSTANBUL'UN YENİ YÜZÜ: PARK ŞAMDAN PERA

1981 yılından beri hizmet veren ve İstanbul'un en gözde mekanları arasında yerini alan Park Şamdan Pera, yenilendi. Farklı dekorasyonu, zengin menüsü ve eşsiz Haliç manzarasıyla Rixos Pera'nın en üst katından yer alan Park Şamdan Pera, şimdi de canlı müzikle yemeği bir araya getirdi. İşletmeciliğini Gökhan Şafak ve Mahmut Dalyaprak'ın yaptığı mekanda Perşembe günü Caner Kızıl, Cumartesi ise Aybüke Albere çıkıyor. Pazar günleri de ünlü isimler, 'zamansız şarkılar' sloganıyla canlı müzik performansı sergileyecekmiş. Ben yeni konsepti çok beğendim. Bir ara uğrayın derim...

BİR GECEDE 700 BİN LİRA KAYBETTİ

Kıbrıs'a Türkiye'den de birçok ünlü isim kumar oynamaya gidiyor. Geçtiğimiz gün de Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri bir gecede 700 bin lira kumarda kaybetti. Daha önce adı, kumarla anılmadığı için ismini yazmak istemediğim bu sanatçı, o akşam bu parayı nasıl ödedi bilmiyorum; ama sabaha karşı casino'dan çok sinirli çıktığını gördüm. Büyük emeklerle sahnelerden kazandığı bu parayı, bir gecede böyle kaybetmesi, bence ona çok şey kaybettirdi.

UFUK ÖZCAN - (KUYTU KÖŞE)

