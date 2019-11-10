Güzel oyuncu Alina Boz ile bir buçuk yıldır aşk yaşayan müzisyen Mithatcan Özer, önceki akşam yeni yaşını annesi Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında kutladı. Özer'i 38. yaş günü partisinde kendisinden 17 yaş küçük aşkı yalnız bırakmadı.

Minik Serçe'nin organize ettiği partiye sanatçının müstakbel gelininin de katılması sosyal medyada olay oldu. Boz'la Aksu'nun samimi halleri de "Alina ile Mithatcan ilişkisi evliliğe gidiyor" dedirtti.



21 yaşındaki Alina Boz, kendinden 17 yaş büyük Özer'le bir buçuk yıldır birlikte...

KURAL BOZDU





Sosyal medyada ilk kez aşk paylaşımı yapan Boz, Özer'le çekilmiş bu romantik karesine "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notu düştü.



Partiye katılan İvana Sert ile Tarhan Telli, Özer ve Boz çiftiyle böyle hatıra pozu verdi.