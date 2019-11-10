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  • 10.11.2019
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'Kimse Bilmez'in Alican'ı 'a büyük sürpriz

Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in küçük oyuncusu a büyük sürpriz... Dizide Keremcem'in oğlu 'Alican' karakterini canlandıran 'ın 8'inci yaşı, sürpriz partiyle set arasında kutlandı.

Sette sürpriz
Atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in küçük oyuncusu a büyük sürpriz... Dizide Keremcem'in oğlu 'Alican' karakterini canlandıran Mustafa Konak'ın 8'inci yaşı, sürpriz partiyle set arasında kutlandı. Konak, pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesmenin mutluluğunu yaşadı.

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