Popçu Kenan Doğulu, önceki akşam fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında konser verdi.
Ünlü sanatçı, Volkswagen Arena'daki konserde hayranlarını her zamanki gibi sevilen şarkıları ve yüksek tempolu enerjisiyle coşturdu.
- Saklambaç
- 10.11.2019
- Gazete
Kenan Doğulu sevilen şarkılarıyla coşturdu
Popçu Kenan Doğulu, önceki akşam fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında konser verdi. Ünlü sanatçı, Volkswagen Arena'daki konserde hayranlarını her zamanki gibi sevilen şarkıları ve yüksek tempolu enerjisiyle coşturdu.
Popçu Kenan Doğulu, önceki akşam fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında konser verdi.
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