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sevilen şarkılarıyla coşturdu

Popçu , önceki akşam fizy kapsamında konser verdi. Ünlü sanatçı, Volkswagen Arena'daki konserde hayranlarını her zamanki gibi sevilen şarkıları ve yüksek tempolu enerjisiyle coşturdu.

Kenan coşturdu

Popçu Kenan Doğulu, önceki akşam fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında konser verdi.
Ünlü sanatçı, Volkswagen Arena'daki konserde hayranlarını her zamanki gibi sevilen şarkıları ve yüksek tempolu enerjisiyle coşturdu.

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