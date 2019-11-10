Ülkesi Sırbistan'da çıkardığı son şarkısıyla büyük ses getiren Emina Jahovic, Sırp Story dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.



Jahovic ile Nataša Bekvalac, çok konuşulan düet şarkıları ve özel hayatlarıyla ilgili Sırp basınına konuştu.

Hem Türkiye'de hem de ülkesi Sırbistan'daki artan kadına şiddet olaylarına dikkat çeken güzel şarkıcı, "Bunun önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi ve planını şöyle anlattı:

"Kozmetik ürünleri ve parfüm çıkardığım 'Yaemina' adlı şirketim, yakında sosyal sorumluluk alanında da faaliyet gösterecek. Kozmetikten kazandıklarımla Sırbistan ve Türkiye'de şiddete maruz kalan kadınlara yardım eli uzatacağım. Bu noktada en önemlisi de kadınların, kendi güçlerinin farkına varabilmesidir."



Sadettin Saran'la aşk yaşayan 37 yaşındaki şarkıcı, "Kadınlar, sevdiği adamla değil kendisiyle de mutlu olmayı öğrenirse ilişki yürür" dedi.