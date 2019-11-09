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  • 09.11.2019
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Nergis Kumbasar, kızı 'in yanında ablası gibi duruyor

Nergis Kumbasar, önceki gün kızı 'le 'taydı. 56 yaşındaki usta oyuncu, 23 yaşındaki kızının yanında annesi değil ablası gibi duruyordu...

Abla kardeş
Nergis Kumbasar, önceki gün kızı Yasmin Erbil'le 'taydı. 56 yaşındaki usta oyuncu, 23 yaşındaki kızının yanında annesi değil ablası gibi duruyordu...

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