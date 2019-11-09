Nergis Kumbasar, önceki gün kızı Yasmin Erbil'le İstinyePark'taydı. 56 yaşındaki usta oyuncu, 23 yaşındaki kızının yanında annesi değil ablası gibi duruyordu... Nergis Kumbasar, önceki gün kızı Yasmin Erbil'le İstinyePark'taydı. 56 yaşındaki usta oyuncu, 23 yaşındaki kızının yanında annesi değil ablası gibi duruyordu...
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