Ben Fero zirvede

Son dönemin parlayan yıldızı rapçi Ben Fero'nun yeni şarkısı 'Arkadaş' önceki gün görücüye çıktı. Fero'nun şarkısı, bütün dijital platformlarda zirveye çıkmayı başardı. Son dönemin parlayan yıldızı rapçi Ben Fero'nun yeni şarkısı 'Arkadaş' önceki gün görücüye çıktı. Fero'nun şarkısı, bütün dijital platformlarda zirveye çıkmayı başardı.
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