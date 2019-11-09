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  • 09.11.2019
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zirvede

dönemin parlayan yıldızı rapçi 'nun yeni şarkısı '' önceki gün görücüye çıktı. Fero'nun şarkısı, bütün dijital platformlarda zirveye çıkmayı başardı.

Ben Fero zirvede
dönemin parlayan yıldızı rapçi 'nun yeni şarkısı '' önceki gün görücüye çıktı. Fero'nun şarkısı, bütün dijital platformlarda zirveye çıkmayı başardı.

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