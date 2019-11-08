Özlem Kaymaz, film gibi hayatından birçok dersler çıkardı... 1997'de evlendiği Hollandalı Watze de Vries'dan 2012'de boşanıp üç çocuğuyla Türkiye'ye dönen Kaymaz'ın en büyük hüznü ise oğlu Daniel'in hastalığıydı. Doğuştan Nager Sendromu hastası olan 16 yaşındaki oğlunun iyileşmesi için halen mücadele veren 45 yaşındaki Kaymaz, acılarla başa çıkabilmek için birçok yöntem denedi.



Boşanma ve oğlunun hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Kaymaz, yurt dışında eğitimler alıp tantra seminerleri vermeye başladı...

KİŞİ BAŞI 350 TL...

1992 Türkiye eski güzeli, bir süre önce keşfettiği 'tantra' nefes tekniğiyle adeta yeniden doğdu. Bu konuda eğitimler alan Özlem Kaymaz, şimdi ise tantra eğitimleri verip kendisi gibi zorlu mücadeleler verenlere umut olacak. Kaymaz'ın vereceği yaklaşık 6 saatlik seminerlere katılmanın ücreti ise kişi başı 350 TL...



45 yaşındaki Kaymaz, "Tantra benim hayatımı değiştirdi. Nefes içimdeki çocuğun yaralarını sardı" diyor.



ONLAR DA 'PİTT'MİŞTİ

Özlem Kaymaz'ın 'bütünsel yaşam rehberi' diyerek adlandırdığı 'tantra' eğitimi Hollywood dünyasında ise bundan uzun süre önce keşfedildi...

Her ikisi de Brad Pitt'le aşk yaşayan ve yakışıklı aktörle evlenip boşanan Jennifer Aniston ile Angelina Jolie de bu teknik sayesinde acılarıyla baş etti.