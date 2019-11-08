Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, yine farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Magazin Gazetecileri Derneği tarafından En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu, gazetecilerin, "Burak Özçivit ve Can Yaman gibi isimlerle karşılaştırılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine şöyle konuştu: Karşılaştırmaları anlamlandıramıyorum. Hepimizin ayrı yolu var. Herkesi takdir ediyorum. Hepsi benim arkadaşım.