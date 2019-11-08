Güzel oyuncu Bensu Soral'ı yeni filminin heyecanı sardı. Mevlana'nın hayatını anlatacak İran yapımı 'Mest-i Aşk' filmi için kamera karşısına geçen Soral, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir film olacak. Tarihe meraklıyımdır. Pek çok duyguyu bir arada yaşayan bir karakteri canlandırıyorum" diye konuştu.
Aydın HAMZA
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