Güzel oyuncu Bensu Soral'ı yeni filminin heyecanı sardı. Mevlana'nın hayatını anlatacak İran yapımı 'Mest-i Aşk' filmi için kamera karşısına geçen Soral, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir film olacak. Tarihe meraklıyımdır. Pek çok duyguyu bir arada yaşayan bir karakteri canlandırıyorum" diye konuştu.

Aydın HAMZA