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  • 08.11.2019
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Güzel oyuncu 'ı '' filminin heyecanı sardı

Güzel oyuncu 'ı yeni filminin heyecanı sardı. Mevlana'nın hayatını anlatacak İran yapımı '' filmi için kamera karşısına geçen Soral, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir film olacak. Tarihe meraklıyımdır. Pek çok duyguyu bir arada yaşayan bir karakteri canlandırıyorum" diye konuştu.

Heyecan sardı

Güzel oyuncu 'ı yeni filminin heyecanı sardı. Mevlana'nın hayatını anlatacak İran yapımı '' filmi için kamera karşısına geçen Soral, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir film olacak. Tarihe meraklıyımdır. Pek çok duyguyu bir arada yaşayan bir karakteri canlandırıyorum" diye konuştu.

Aydın HAMZA

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