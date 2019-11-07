Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı City's'de 'Joker' filmini izledi. Bir dizide kötü kalpli karaktere hayat veren Kaptan, 'Joker, benim rolümle kötülük konusunda kapışır' dedi. Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı City's'de 'Joker' filmini izledi. Bir dizide kötü kalpli karaktere hayat veren Kaptan, 'Joker, benim rolümle kötülük konusunda kapışır' dedi.
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