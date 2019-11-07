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  • 07.11.2019
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Hande Kaptan şaşırttı! "’in rakibiyim"

Hande Kaptan, önceki gün 's'de '' filmini izledi. Bir dizide kötü kalpli karaktere hayat veren Kaptan, "Joker, benim rolümle kötülük konusunda kapışır" dedi.

Joker’in rakibiyim
Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı City's'de 'Joker' filmini izledi. Bir dizide kötü kalpli karaktere hayat veren Kaptan, "Joker, benim rolümle kötülük konusunda kapışır" dedi.

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