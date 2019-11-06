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  • 06.11.2019
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Popun genç yıldızı yine şaşırttı! “ beni ziyarete geldi”

Popun genç yıldızı , eğitim için ’ye gitti. Çocukluğuna dönen 19 yaşındaki Tilki, çimlerde yuvarlanıp eğlendi. Bu sırada videolarında beliren yeşil ışıkları gören şarkıcı “ beni ziyarete geldi” diyerek sevindi!

Popun genç yıldızı Aleyna Tilki, eğitim için 'ye gitti. Çocukluğuna dönen 19 yaşındaki Tilki, çimlerde yuvarlanıp eğlendi. Bu sırada videolarında beliren yeşil ışıkları gören şarkıcı "Orblar beni ziyarete geldi" diyerek sevindi! Beşinci boyut varlıklar olarak bilinen ve belirli bir frekans aralığında duyulup görülebilen orb'ların kendisine görünmesine çok sevinen Aleyna, "Allah'ıma şükürler olsun" dedi!

NEDİR BU ORB'LAR?
Orb'lar fotoğraflarda bizi rahatsız eden ışık küreleri olarak adlandırılıyor. Orb'ları gözümüzle görmemiz imkansızdır. Bunun sebebi ise insanların belirli bir frekansta görmeleri ve yine belirli bir frekansta duymalarıdır.

Aleyna, orb'lar hakkında takipçilerini de bilgilendirdi.

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