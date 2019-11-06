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  • 06.11.2019
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Gündeme bomba gibi düşen iddia! 'in '' şarkısı 'çalıntı' çıktı

Rapçi , ‘’ şarkısıyla listeleri alt üst etti. Ancak parçanın çalıntı olduğu iddiası gündeme geldi. Olay şarkı ’dan silindi...

ANormal!

Müzik piyasasında, rap rüzgarı esmeye başladı. Ezhel, Ben Fero ve Reynmen, gençler arasında popülerlik kazandı. de '' isimli parçasıyla, rap camiasında büyük çekişmelere yol açtı.


Norm Ender

Norm Ender, büyük ses getiren şarkıda bazı rap sanatçılarını Amerikan özentisi olmakla suçladı. Ancak milyonlarca kez dinlenen o şarkının çalıntı olduğu iddiası ortaya atıldı! Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen 'Work My Move' adlı parçayla benzerlik taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine online müzik platformu şarkıyı listesinden kaldırdı. Bu olay, Twitter gündeminde de ilk sırada yer aldı. Ocak ayında 'a yüklenen Work My Move isimli şarkı, 473 bin izlenme rakamına ulaştı. Temmuz ayında yayınlanan Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı ise 113 milyon görüntülemeyle adeta 'aslına' büyük fark attı. Bu ilgi sayesinde şarkı, reklam müziği olarak da kullanıldı.

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