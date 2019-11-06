Aynı zamanda avukat olan oyuncu Can Yaman, önceki gün Bebek'te ortağı olduğu hukuk bürosunu ziyaret etti. Set dışındaki vaktini büroda geçiren Yaman, ofis camından dışarıyı izlerken objektife takıldı.
Aydın HAMZA
Aynı zamanda avukat olan oyuncu Can Yaman, önceki gün Bebek'te ortağı olduğu hukuk bürosunu ziyaret etti. Set dışındaki vaktini büroda geçiren Yaman, ofis camından dışarıyı izlerken objektife takıldı.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.