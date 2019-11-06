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  • 06.11.2019
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'teki hukuk bürosunda görüldü

Aynı zamanda avukat olan oyuncu , önceki gün 'te ortağı olduğu hukuk bürosunu ziyaret etti. Set dışındaki vaktini büroda geçiren Yaman, ofis camından dışarıyı izlerken objektife takıldı.

Can camda

Aynı zamanda avukat olan oyuncu Can Yaman, önceki gün Bebek'te ortağı olduğu hukuk bürosunu ziyaret etti. Set dışındaki vaktini büroda geçiren Yaman, ofis camından dışarıyı izlerken objektife takıldı.

Aydın HAMZA

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