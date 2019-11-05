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  • 05.11.2019
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'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu kurdu çıktı

Atv'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğundaki ismi , görevini en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir titizlikle çalışıyor. Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesinde bir hayranının objektifine takılan yakışıklı oyuncu, saatlerce ları araştırıp notlar aldı.

Kitap kurdu

Atv'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğundaki ismi Kenan İmirzalıoğlu, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.

Öncekİ akşam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesinde bir hayranının objektifine takılan yakışıklı oyuncu, saatlerce ları araştırıp notlar aldı.

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