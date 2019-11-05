Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, aşk hayatında depara kalktı. Geçen yıl sevgilisi Maria Cataleya'dan ayrılan genç yıldız, şimdi de gönlünü Miss İtalya 2010 finalisti Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırdı.

AŞK HAYATI CANLANDI

İtalyan futbol devi Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra yakışıklılığıyla da güzellerin ilgi odağında… Geçen yıl uzatmalı sevgilisi Maria Cataleya'dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun kalbi, İtalyan basınının iddiasına göre boş değil… Genç yıldız, konuşulanlara göre bir süredir Filipin asıllı İtalyan model Ambra Battilana Gutierrez ile birliktelik yaşıyor.



26 yaşındaki İtalyan model, iki yıl önce ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldığını iddia ederek tüm dünyada olay olmuştu.

İTALYA GÜNDEMİNDE!

Gözlerden uzak mekanlarda buluşan ikili, temkinli davranıp birbirlerini sosyal medyada takibe almasa da sürpriz aşk çoktan İtalyan internet sitelerini süslemeye başladı. Can'ın gönlünü Miss İtalya 2010 finalisti Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırması "Emre'ye mis gibi sevgili" yorumunu da beraberinde getirdi.



Afyonlu gurbetçi bir ailenin oğlu olarak Almanya'da doğan Can, yakışıklılığı sayesinde H&M'in de reklam yüzü oldu.

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