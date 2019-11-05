Yeni projesi için imaj tazeleyen Esra Bilgiç, saçlarını kısalttı. Oyuncu, önceki gün dizi setinde dalgalı saçlarıyla bu kareyi paylaştı. Bilgiç, yeni imajıyla kendini Thalia'nın canlandırdığı efsane dizi karakteri Maria Mercedes'e benzetti.