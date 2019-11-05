Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla övgü toplayan Hilal Altınbilek'ten gülümseten paylaşım... Önceki gün köpeği Jupi ile yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, bu anı böyle fotoğrafladı.