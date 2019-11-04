VIP parti modası (Kuytu Köşe)

Kiminle konuşsam "Gece hayatı bitti, gidecek mekan yok" diyor... Size yeni eğlence trendini yazmak istiyorum. Son dönemde Zekeriyaköy ya da Beykoz'da onlarca odalı villalar kiralanıp buralarda VIP partiler yapılmaya başlanmış. Buraya sadece davet edilen kişi girebiliyor, yanında birini getirmek bile yasak. Villanın içerisi kulüp gibi dizayn ediliyor, hiçbir masraftan kaçınılmıyor. İki farklı kontrol noktasından geçilerek girilen villadaki olanlar ise kesinlikle orada kalıyor. Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de böyle bir partiye girmeyi başardım. Girişte güvenliklere telefonumu teslim ettim. Çünkü içeri telefonla girmek ve çekim yapmak yasak. Partide onlarca ünlü isim vardı. Kendimi bir ödül töreninde gibi hissettim. "Eğlenecek mekan yok" diyenler, şimdilerde herkes bu VIP partilere merak sarmış... Benden söylemesi...



İKONCAN ATAĞI

Fitvücudu ve esmer teniyle herkesin hayranlık duyduğu Eda Taşpınar, kozmetik işine girmiş ve başarılı olmuştu. Kendi adını taşıyan güneş yağı ile bu sektörde büyük çıkış yakalayan ikoncan, işleri büyütüyormuş. Yine çalıştığı firmadan teklif alan sosyetik güzel, bu sefer saç spreyi ve dudak parlatıcısı çıkarıyormuş. Birkaç senedir Yunanistan'ın Mykonos Adası'nda yaşayan ve şimdilerde iş için Londra'nın yolunu tutan ikoncan, yeni ürünlerinin tanıtımını ise Nisan 2020'de Türkiye'de yapacakmış.



ARKADAŞIMIN AŞKISIN

Burcu Esmersoy, işadamı Berk Suyabatmaz ile Mayıs 2018'de ABD'de evlenmişti. Fakat mutluluk uzun sürmemiş ve ikili Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Suyabatmaz, geçtiğimiz günlerde ise oyuncu Berrak Tüzanataç'la görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tüzanataç ile Esmersoy, arkadaş hatta ikili birbirlerini Instagram'da takip ediyor. Aşk haberlerinden önce Tüzünataç, Esmersoy'u arayıp durumu anlatmış, güzel sunucu da medeni şekilde "Biz boşandık, kim ne istiyorsa yaşayabilir" demiş. Sempatikliği ve asaletiyle ön planda olan Burcu Esmersoy, bu duruşuyla sizce de koca bir alkışı hak etmiyor mu?



ALEV ALEV POLEMİK

Ebru Yaşar, Feridun Düzağaç'ın 'Alev Alev' parçasıyla gündemde. Fakat bundan Düzağaç fanları bir hayli mutsuz. Bizde yeniliğe açık olmak suç. Elitist bir zümre, sanatçıyı üst perdeden 'kalite' vurgusu yaparak eleştirirken; Ebru Yaşar, 'Alev Alev'i Düzağaç'ın ulaştırdığı kitlenin kat be kat fazlasına ulaştıracak gibi duruyor. Cihangirli dostların (!) hoşuna gitmediği için bugün buna 'başarı' demezsek neye diyeceğiz?

UFUK ÖZCAN - KUYKU KÖŞE.