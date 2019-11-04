Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün soluğu eşi Uğursay Yeğin ile birlikte Küba'da aldı. İstanbul'daki yürüyüş alışkanlığından Küba'da da vazgeçmeyen Coşkun, eşiyle de böyle hatıra pozu verdi.