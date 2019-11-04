Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün soluğu eşi Uğursay Yeğin ile birlikte Küba'da aldı. İstanbul'daki yürüyüş alışkanlığından Küba'da da vazgeçmeyen Coşkun, eşiyle de böyle hatıra pozu verdi.
Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün soluğu eşi Uğursay Yeğin ile birlikte Küba'da aldı. İstanbul'daki yürüyüş alışkanlığından Küba'da da vazgeçmeyen Coşkun, eşiyle de böyle hatıra pozu verdi.
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