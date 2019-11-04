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  • 04.11.2019
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ve eşi soluğu 'da aldı

Ünlülerin yaşam koçu , önceki gün soluğu eşi ile birlikte 'da aldı. İstanbul'daki yürüyüş alışkanlığından Küba'da da vazgeçmeyen Coşkun, eşiyle de böyle hatıra pozu verdi.

Küba hatırası

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün soluğu eşi Uğursay Yeğin ile birlikte Küba'da aldı. İstanbul'daki yürüyüş alışkanlığından 'da da vazgeçmeyen Coşkun, eşiyle de böyle hatıra pozu verdi.

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