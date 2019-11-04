Fulya Zenginer, eşi Kuntay Evren'le önceki gün Salda Gölü'nde kamp kurdu. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, Türkiye'nin Maldivler'i olan göle hayran kaldı. Fulya Zenginer, eşi Kuntay Evren'le önceki gün Salda Gölü'nde kamp kurdu. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, Türkiye'nin Maldivler'i olan göle hayran kaldı.
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