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eşi Kuntay Evren'le 'nde kamp kurdu

, eşi Kuntay Evren'le önceki gün 'nde kamp kurdu. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, Türkiye'nin Maldivler'i olan göle hayran kaldı.

Kamp güzeli
Fulya Zenginer, eşi Kuntay Evren'le önceki gün Salda Gölü'nde kamp kurdu. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, Türkiye'nin Maldivler'i olan göle hayran kaldı.

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