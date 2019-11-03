Zirvenin sahibi Hercai

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Hercai' önceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,81 izlenme oranı ve yüzde 20,59 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.
Bölüm etiketi '#bensendetutuklukaldim', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükselip bölüm sonuna kadar da kalmayı başardı.
Bölüm etiketi '#bensendetutuklukaldim', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükselip bölüm sonuna kadar da kalmayı başardı.
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