Zirvenin sahibi Hercai

izlenme rekorları kıran dizisiönceki akşamki bölümüyle yine zirveye yerleşti. Başrolleriniilepaylaştığı dizi,kategorisindeve yüzde100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.Bölüm etiketiTwitter Türkiye Trending Topics listesindekadar yükselip bölüm sonuna kadar da kalmayı başardı.