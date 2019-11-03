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  • 03.11.2019
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sevgilisi Yusufi ile objektiflere gülücükler saçtı

Oyuncu , önceki gün heykeltıraş sevgilisi Yusufi ile Zorlu 'deydi. Objektiflere gülücükler saçan çiçeği burnunda aşıklar, baş başa 'Parazit' .

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