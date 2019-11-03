Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere gülücükler saçan çiçeği burnunda aşıklar, baş başa 'Parazit' filmini izledi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere gülücükler saçan çiçeği burnunda aşıklar, baş başa 'Parazit' filmini izledi.
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