Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sportif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir müzikalde olacağını söyleyen Bahadır, "Müzikal çok yeni, pek ayrıntı veremiyorum" diye konuştu.



Güzel oyuncu sportif tarzını şapkayla tamamladı.

Doğan SAVAŞ