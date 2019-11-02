Derya Uluğ, müzisyen aşkı Asil Gök'ün yeni yaşı için sürpriz bir parti organize etti. Güzel popçu, Gök'le paylaştığı bu karenin altına da 'İyi ki varsın' notu düştü. Derya Uluğ, müzisyen aşkı Asil Gök'ün yeni yaşı için sürpriz bir parti organize etti. Güzel popçu, Gök'le paylaştığı bu karenin altına da 'İyi ki varsın' notu düştü.
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