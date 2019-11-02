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'dan aşkı için doğum günü sürprizi

, müzisyen aşkı 'ün yeni yaşı için sürpriz bir parti organize etti. Güzel popçu, Gök'le paylaştığı bu karenin altına da "İyi ki varsın" notu düştü.

Sevgiliye sürprız
Derya Uluğ, müzisyen aşkı Asil Gök'ün yeni yaşı için sürpriz bir parti organize etti. Güzel popçu, Gök'le paylaştığı bu karenin altına da "İyi ki varsın" notu düştü.

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