

Hristiyanlar'ın bayramı Halloween, Türk özentilerini de etkisi altına aldı! 31 Ekim'de ölülerin dünyayı ziyaret ettiğine inanan Hristiyanlar'ın en korkunç halleriyle kutladığı Cadılar Bayramı için özellikle İstanbul'da geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi. Lüks mekanlar, kuru kafa ve iskeletlerle donatıldı. Magazin ve sosyetenin özenti isimleri de gerek lüks mekanlar, gerekse evlerinde en korkunç halleriyle Halloween'ı kutladı... İşte Korkunç makyajları için büyük para ve zaman harcayan ünlüler...